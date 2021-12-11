Фигуристка Тотьмянина объяснилась перед фанатами за фотографию из больницы

Москва, 11 декабря. Российская фигуристка Татьяна Тотьмянина сильно напугала своих подписчиков фотографией, на которой она с уставшим видом лежит на больничной койке. Чтобы успокоить фанатов, спортсменка опровергла их опасения.

Девушка на днях выложила на свою страницу в социальную сеть Instagram фотографию с больничной койки. Этот снимок стал центром слухов и сплетен. Многие фанаты решили, что болезнь звезды связана с деторождением, другие предположили, что у Тотьмяниной COVID-19. Фигуристка не стала молчать и объяснила для всех свое присутствие в больнице.

«Хочется остановить поток сознания некоторых людей. Я не делала ЭКО, аборт, у меня не COVID-19… Госпиталь Фролова — многопрофильный центр. И у меня есть многолетняя проблема с почками. Так вот, это были они, почки!» — говорится в публикации.

Pr Scr instagram.com / @tatianatotmyanina

Однако своей публикацией Тотьмянина напугала не только фанатов, но и других российских знаменитостей. Так, из-за фотографии фигуристки к ней обратились Илья Авербух, Лиза Арзамасова, Виктория Дайнеко, Евгения Медведева, Дмитрий Соловьев. Она пожелали спортсменке скорейшего выздоровления.