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Народная милиция ДНР сообщила о размещении Украиной танков на территории Донбасса

  /   Обновлено: 11 декабря 2021 23:01
Армия
Народная милиция ДНР сообщила о размещении Украиной танков на территории Донбасса
flickr.com  /  Ministry of Defense of Ukraine

Донбасс, 11 декабря. Украинские военные разместили на территории населенных пунктов Донбасса тяжелое вооружение. Об этом сообщил представитель Народной милиции ДНР.

Он подчеркнул, что среди найденной военной техники и вооружения были минометы «Василек», а также танки Т-80. Помимо этого, в Народной милиции ДНР сообщили о перехвате дрона «Валькирия» 54-й бригады Вооруженных сил Украины у линии соприкосновения возле поселка шахты «Октябрьская», пишет РИА Новости.

«Киевские оккупанты разместили девять единиц военной техники в двух подконтрольных Украине населенных пунктах», — говорится в сообщении источника.

Также ранее президент Украины Владимир Зеленский отказался от урегулирования обстановки на территории Донбасса. Тем не менее, как отметил глава политсовета партии «Оппозиционная платформа — за жизнь» Виктор Медведчук, украинский лидер все еще имеет «окно возможностей» для этих действий.

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