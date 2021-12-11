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Сестра Марии Шукшиной заявила, что актриса «затоптала» фамилию их великого отца

  /   Обновлено: 11 декабря 2021 22:29
Шоу-бизнес
Сестра Марии Шукшиной заявила, что актриса «затоптала» фамилию их великого отца
instagram.com  /  @shukshina_maria

Москва, 11 декабря. Некогда прославленная актриса театра и кино Мария Шукшина в последнее время ассоциируется у зрителей с громкими и нелицеприятными историями. Ее сестра Ольга призналась, что из-за скандального флера артистки «краснеет» вся семья.

Несколько лет назад имя Марии Шукшиной муссировали в СМИ из-за ее сына Макара Касаткина, который бросил беременную девушку. После были долгие препирательства по поводу внука, в частности с проведением ДНК-тестов. Затем Шукшина стала резко критиковать телеведущего Андрея Малахова и его ток-шоу.

Теперь же наследница великого советского режиссера Василия Шукшина несколько месяцев мелькает в СМИ из-за своей агрессивной позиции на вакцинацию против коронавируса. Свое антиваксерное настроение она транслирует в личном Instagram.

Старшая сестра Ольга Шукшина призналась, что испытывает стыд за поведение родственницы. Кроме того, Ольгу возмущает тот факт, что Мария продолжает использовать фамилию их именитого отца в медиапространстве.

Ольга считает, что актриса просто манипулирует своим происхождением, чтобы добиться внимания и «набить себе цену». Но оказалось, что к прославленному имени Шукшина Мария по паспорту уже не имеет отношения.

«Самое трагическое, что страдает фамилия. Кстати, Маша ведь была не Шукшина. Это я — одинокая мать, замуж не выходила, осталась при девичьей фамилии. Тогда как Маша была Трегубенко по мужу, она меняла фамилию, когда выходила замуж в первый раз. Но Маша Трегубенко "кукловодам", видимо, без надобности. Им нужна именно Мария Васильевна Шукшина. Значит, неким силам нужно затоптать фамилию Шукшиных», — заявила Ольга в беседе с News.ru.

Актриса Мария Шукшина не единственная публичная персона, которая в негативном ключе отзывается о прививках против коронавируса. Режиссер Юлий Гусман раскритиковал позицию известных антиваксеров и назвал их действия «преступлением».

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Все новости / Шоу-бизнес / Сестра Марии Шукшиной заявила, что актриса «затоптала» фамилию их великого отца
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