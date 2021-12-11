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Школьник провалился в ледяную воду в уфимском парке Якутова

Происшествия
Школьник провалился в ледяную воду в уфимском парке Якутова
10.mchs.gov.ru

Уфа, 11 декабря. Мальчик один без родителей гулял в парке Якутова в Уфе. В один момент ребенок перелез через ограждение проруби и упал в ледяное озеро.

Инцидент произошел вечером 11 декабря. Десятилетнего ребенка в ледяной воде заметил мужчина. По словам очевидца, житель Уфы бросился ему на помощь, но школьник сумел самостоятельно выбраться на берег.

«Уфимец побежал ему на помощь, но, к счастью, ребенок сумел выбраться из воды самостоятельно. Мужчина повел его в ближайшее кафе, чтобы тот смог отогреться, затем позвонил в экстренные службы», — рассказали в управлении гражданской защиты.

Ребенка осмотрели прибывшие медики. После мальчика забрал отец. Отмечается, что у водоема есть два аншлага с предупреждениями об опасности нахождения на льду, добавили в ведомстве.

Подобный инцидент произошел в Петербурге. Недалеко от «Лахта-Центра» девушка провалилась под лед. Ей на помощь поспешил мужчина. Сам он тоже угодил в воду, но смог выбраться на берег. Девушку отправили в больницу.

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