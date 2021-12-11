Полиция объявила в розыск сбежавших с чемпионата мира гандболисток из Камеруна

Гранольерс, 11 декабря. Четыре гандболистки из сборной Камеруна самовольно покинули расположение национальной команды после предварительного этапа чемпионата мира, который проходит в Испании. Полиция пытается найти пропавших спортсменок.

Сборная Камеруна не смогла преодолеть эту стадию турнира и далее будет бороться за утешительный приз — Кубок президента. По данным правоохранителей, пропавшими гандболистками являются Амели Севани Мвуа, Апполин Мишель Абена Экобена, Ясмин Йотчум и Жодель Кларис Маджуфан, пишет ТАСС.

«Оргкомитет чемпионата мира и сборная Камеруна обратились в полицию в связи с исчезновением гандболисток. Пока их найти не удалось, но, судя по тому, что в гостиничных номерах не осталось их вещей, можно предположить, что причиной их исчезновения стало желание не возвращаться в Камерун и остаться в Испании», — сообщили в оргкомитете.

Ранее на чемпионате мира по гандболу россиянки обыграли Черногорию со счетом 31:25. Мировое первенство проходит в испанском Гранольерсе.