Вашингтон, 11 декабря. Москва, преждевременно поставив партию БТР-82А, преподнесла Минску рождественский подарок раньше времени. Об этом пишет аналитик Питер Сучио в материале для издания The National Interest.

Новые броневики заступят на боевое дежурство в составе механизированной бригады в Гродненской области. В дополнение с обычными бронетранспортерами, Белоруссия получила командную версию боевой машины БТР-80К, пишет «ПолитРоссия».

«В дополнение к бронетранспортерам БТР-82А Министерство обороны Беларуси также приняло поставку командных машин БТР-80К и бронированных медицинских машин БММ, которые были развернуты в 6-й механизированной бригаде белорусской армии», — сообщил Сучио.

Американский аналитик также напомнил, что Пакистан в перспективе может стать оператором новых броневиков. Во время совместных учений Москвы и Исламабада «Дружба-2021», военные азиатской страны проявили особый интерес к бронетехнике из-за его высоких показателей проходимости.

Ранее аналитики американского NI сообщили, что Финляндия решилась на покупку самолетов F-35 у США. Обозреватели считают, что истребители отправят на разведывательные полеты к российской границе.