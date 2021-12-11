Малийцы осудили французских журналистов за сотрудничество с террористами

Бамако, 11 декабря. Жители Мали осудили руководство Journal de l'Afrique France 24 за приглашение в студию спикера объединения вооруженных группировок африканского государства «Постоянные стратегические рамки» (CSP) Муссы Аг Ашаратумана. Гневные комментарии опубликованы под постом СМИ в Facebook.

Появление в эфире одного из лидеров террористической структуры сотрудники издания аргументировали тем, что мир должен узнать о целях радикалов и проблемах региона.

«CSP создана для объединения всех движений севера страны, для консолидации усилий в стабилизации обстановки и для организации охраны населения», — заявил Ашаратуман.

Он также добавил, что присутствие контингента французской военной операции «Бархан», а также многопрофильной комплексной миссии ООН по стабилизации в Мали (МИНУСМА) носит временных характер, а группировки действуют на территории государства постоянно.

«Мы всегда рядом с народом, каждый день, и это реальность. Государство по факту отсутствует, народ брошен на произвол судьбы», — утверждает представитель CSP.

По его словам, бандформирования для рядовых жителей страны выступают «необходимым благом», которое привносит порядок, осуществляя надзорные функции. Однако член объединения группировок забыл упомянуть, что именно от действий радикалов страдает мирное население.

Пригласив Муссу Аг Ашаратумана в эфир, руководство французского издания невольно подтвердило ранее опубликованное заявление премьер-министра Мали Шогеля Кокалла Маига о том, что Париж занимается подготовкой членов террористических группировок.

Публикация интервью со спикером CSP вызвала гнев у африканских пользователей Facebook. Так, один из комментаторов написал:

«Как кто-то может понять французских журналистов, приглашающих террористов на свои платформы?»

Пользователь под ником Клод Ассепо заявил, что приглашенный гость — «марионетка, которую колониальная Франция использует для создания раздора между малийцами».

«Очень жаль жителей, но это очередное объединение, которое дистанционно управляется Парижем», — написал он.

Комментатор Али Кулибали также посетовал на то, что издание пригласило в студию радикала:

«Наша проблема — Франция. Мы хотим стать независимыми и развиваться самостоятельно, без Парижа».

Предыдущего оратора поддержал Джакалиджа Конате:

«Вы понимаете, почему африканцы обвиняют французов в том, что они являются сторонниками терроризма? Представьте себе на мгновение, что французский населенный пункт контролируется террористической группировкой, а другие европейские, американские и африканские страны позволяют себе приглашать агрессоров с французской территории на свои телевизионные шоу. Такая ситуация создает впечатление, что другие люди имеют право жить вместе, сообща в мире, но африканцев это не касается».

Не забыли малийцы упомянуть и Москву. Так, пользователь Маламин Согодого написал, что «очень скоро национальные войска, поддерживаемые Россией, решат проблему радикалов, навязанную французской колониальной армией и ее правительством».

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон объявил о постепенном сокращении контингента страны на территории Мали. При этом искоренить терроризм в Сахаро-Сахельском регионе Парижу так и не удалось. В этих условиях власти африканской республики обратились за помощью к РФ, в том числе к частной военной компании. По данным западных СМИ, в конце лета текущего года в стране начала работу «ЧВК Вагнера».

Укрепление отношений между Бамако и Москвой не входило в планы Парижа, который всячески пытается разрушить взаимовыгодные связи двух государств. Россия, в рамках поддержки властей Мали по линии военно-технического сотрудничества, доставила партию боеприпасов для стрелкового вооружения. При этом министр иностранных дел РФ Сергей Лавров сообщал о намерении Кремля развивать комплексное сотрудничество с африканским государством.

Глава МИД африканской республики подтверждал, что страна нуждается как в поставках современных ударных вертолетов и самолетов, так и в обучении соответствующего персонала. По его словам, Москва — надежный партнер, взаимодействие с которым выходит далеко за рамки оборонных поставок. При этом он напомнил, что Мали — суверенное государство, которое имеет право самостоятельно выбирать союзников.