Украинский посол Мельник не ждет военной помощи от нового канцлера ФРГ Шольца

Киев, 11 декабря. Позиция нового канцлера ФРГ Олафа Шольца относительно предоставления военной помощи Киеву вряд ли будет отличаться от прошлого немецкого кабмина, считает украинский посол Андрей Мельник.

Предшественники Шольца отказывались передавать Украине вооружение для укрепления ее обороноспособности, напомнил Мельник. Свое решение Берлин объяснял тем, что опасается возможной эскалации на линии разграничения.

«Думаю, что было бы слишком оптимистично ожидать, что у кабинета канцлера Олафа Шольца будет какой-то другой курс. Я очень хотел бы ошибаться, но боюсь, что эта железобетонная позиция, с моральной точки зрения не выдерживающая критики, будет сохранена», — пояснил дипломат в беседе с ZN.UA.

Однако Киев не намерен мириться с такой позицией Берлина и продолжит настаивать на предоставлении ему вооружения.

«Кстати, предоставление Киеву оружия для самозащиты усилило бы позиции официального Берлина и для продвижения посреднической миссии, которая, к сожалению, сейчас находится в тупике. Не уверен, что нам удастся быстро достичь радикальных изменений для того, чтобы Германия все же отошла от своей ничем не подкрепленной позиции», — заключил Мельник.

Олаф Шольц только недавно вступил в должность канцлера ФРГ, однако уже показал свое стремление налаживать и укреплять отношения с Россией. Ему уже удалось добиться исключения из повестки немецкого МИД курса на борьбу с газопроводом «Северным потоком — 2».