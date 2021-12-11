Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
11 декабря 22:38
22:29
Шоу-бизнес
Сестра Марии Шукшиной заявила, что актриса «затоптала» фамилию их великого отца
22:11
Весь мир
Малийцы осудили французских журналистов за сотрудничество с террористами
22:10
Происшествия
Школьник провалился в ледяную воду в уфимском парке Якутова
22:07
Происшествия
Полиция объявила в розыск сбежавших с чемпионата мира гандболисток из Камеруна
22:07
Армия
NI: Россия преждевременной поставкой БТР-82А «приблизила Рождество» для Белоруссии
22:00
Общество
Стартовали работы по масштабной реставрации кронштадтских фортов
21:54
Происшествия
Жертвами пожара в центре Петербурга стали два человека
21:49
Происшествия
Спасатели тушат пожар в кафе под Нижним Новгородом
21:47
Политика
Украинский посол Мельник не ждет военной помощи от нового канцлера ФРГ Шольца
21:46
Армия
The Drive: новейший американский эсминец класса Zumwalt покрылся ржавчиной после испытаний
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

The Drive: новейший американский эсминец класса Zumwalt покрылся ржавчиной после испытаний

Армия
The Drive: новейший американский эсминец класса Zumwalt покрылся ржавчиной после испытаний
wikipedia.org  /  U.S. Navy photo courtesy of General Dynamics Bath Iron Works / Released / Public Domain

Сакраменто, 11 декабря. Эсминец-невидимка DDG-1000 класса Zumwalt Соединенных Штатов, который был введен в эксплуатацию в 2016 году, весь покрылся ржавчиной и проплешинами. Об этом говорится в материале издания The Drive.

Авторы публикации отметили, что за годы испытаний американский эсминец приобрел желтый оттенок. При этом некоторые элементы облицовки корабля полностью обесцветились, либо отвалились. По мнению представителя ВМС США, виной тому являются «суровые условия», в которых проходят испытания американских эсминцев.

«Суровые условия, в которых проводят испытания, ухудшают внешний вид наших кораблей. Однако служащие флота делают все возможное для борьбы с коррозией», — говорится в сообщении.

На эсминец американские власти уже потратили 9 миллиардов долларов. На момент ввода в эксплуатацию его стоимость составляла 4,4 миллиарда.

При этом, как считают авторы газеты The Wall Street Journal, в скором времени морскому господству Соединенных Штатов и вовсе придет конец. В своем материале они обосновали невозможность применения американских авианосцев в реальном бою.

Вернуться назад
Все новости / Армия / The Drive: новейший американский эсминец класса Zumwalt покрылся ржавчиной после испытаний
zumwalt эсминец испытания армия сша
Комментировать
Какой вопрос вы задали бы Владимиру Путину?
Написать