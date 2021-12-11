The Drive: новейший американский эсминец класса Zumwalt покрылся ржавчиной после испытаний

Сакраменто, 11 декабря. Эсминец-невидимка DDG-1000 класса Zumwalt Соединенных Штатов, который был введен в эксплуатацию в 2016 году, весь покрылся ржавчиной и проплешинами. Об этом говорится в материале издания The Drive.

Авторы публикации отметили, что за годы испытаний американский эсминец приобрел желтый оттенок. При этом некоторые элементы облицовки корабля полностью обесцветились, либо отвалились. По мнению представителя ВМС США, виной тому являются «суровые условия», в которых проходят испытания американских эсминцев.

«Суровые условия, в которых проводят испытания, ухудшают внешний вид наших кораблей. Однако служащие флота делают все возможное для борьбы с коррозией», — говорится в сообщении.

На эсминец американские власти уже потратили 9 миллиардов долларов. На момент ввода в эксплуатацию его стоимость составляла 4,4 миллиарда.

USS Zumwalt (DDG 1000) Zumwalt-class guided missile destroyer coming into San Diego - December 9, 2021 #usszumwalt #ddg1000



* photos courtesy of @cjr1321 pic.twitter.com/cdolINeBZZ — WarshipCam (@WarshipCam) December 10, 2021

При этом, как считают авторы газеты The Wall Street Journal, в скором времени морскому господству Соединенных Штатов и вовсе придет конец. В своем материале они обосновали невозможность применения американских авианосцев в реальном бою.