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Замглавы МВД Украины Гогилашвили извинился за истерику у блокпоста в Донецкой области

Общество
Замглавы МВД Украины Гогилашвили извинился за истерику у блокпоста в Донецкой области
Prt Scr youtube.com  /  МВС УКРАЇНИ

Донецк, 11 декабря. Заместитель главы МВД Украины Александр Гогилашвили объяснил свое поведение и извинился за истерику, которую он устроил у блокпоста в Донецкой области. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

По словам министра, его поведение было вызвано «излишней эмоциональностью». Гогилашвили также выразил согласие с решением украинского министра внутренних дел организовать после произошедшего дисциплинарное производство. Он добавил, что уже готовит соответствующий рапорт на имя министра МВД.

«Относительно инцидента на блокпосту в зоне ООС (силовая операция Киева в Донбассе) в Донецкой области. Безусловно, хочу извиниться за свою излишнюю эмоциональность», — содержится в сообщении министра в Facebook.

Ранее стало известно, что глава МВД Украины Денис Монастырский намерен снять Гогилашвили с должности после его истерики. Инцидент произошел у блокпоста на въезде в Донецкую область. Полицейские потребовали министра остановить машину, не узнав его, на что тот выскочил из автомобиля и стал угрожать правоохранителям.

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