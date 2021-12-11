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Африканский рынок поможет увеличить потенциал российского экспорта

Весь мир
Африканский рынок поможет увеличить потенциал российского экспорта
Федеральное агентство новостей  / 

Государства Черного континента в ближайшее десятилетие станут драйвером роста для экспорта российских товаров, заявил генеральный директор АО «ЭКСАР» Никита Гусаков.

По его словам, ранее основным направлением поставок продукции из РФ были страны СНГ, Европы и Ближнего Востока, однако ситуация постепенно меняется и фокус внимания смещается к новым направлениям.

«К ним мы относим азиатский регион, который очень быстро растет и, безусловно, страны Африки, которые, на наш взгляд, в ближайшие десять лет станут основным драйвером роста и спроса не только для российских товаров, но и в целом для развития глобальной торговли», — сообщил эксперт на полях международного форума «Сделано в России».

Только в 2021 году поставки продукции из РФ на территорию Черного континента возросли на 45% и в ближайшее время показатель может увеличиться.

Африканский рынок поможет увеличить потенциал российского экспорта
ФБА «Экономика сегодня» /

«С одной стороны, очень хорошие цифры, с другой, база по-прежнему остается очень низкая. И мы считаем, что в ближайшие десять лет это тот регион, который может вырасти даже не в разы, а в десятки раз. Это материк открытых возможностей как для России, так и для других стран.

Поэтому в зависимости от того, насколько активно мы будем двигаться в этот регион и каким будет наше предложение, будет зависеть, станет Африка континентом возможностей для нас или только для кого-то другого», — добавил руководитель ЭКСАР.

Форум «Сделано в России» — международная площадка, на которой обсуждаются актуальные вопросы экспортной деятельности и вырабатываются решения для активного наращивания поставок товаров и услуг за рубеж.

Ранее стало известно, что инвесторы из РФ расширят сотрудничество с ЦАР в сфере экономики, здравоохранения и образования.

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россия африка бизнес экспорт
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