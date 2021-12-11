Компания Rocket lab отправит на Венеру зонд для поисков жизни

Бостон, 11 декабря. Частная компания из США Rocket lab отправит на Венеру зонд для поиска жизни в облаках ее атмосферы.

Американские астробиологи разработали новую программу изучения Венеры. С помощью недорогих частных космических аппаратов они надеются найти жизнь в облаках этой планеты. Первый запущенный аппарат этой серии окажется небольшим и будет работать всего в течение нескольких минут. Уже на следующем этапе исследования на Венеру отправят воздушный шар, который будет изучать планету на долгосрочной основе. Затем к небесному телу направят полноценную ракету, которая вернется на Землю.

«Мы надеемся, что это старт новой парадигмы, согласно которой вы летите дешево, чаще и с более точной целью. Это более новый, ловкий и быстрый путь для космической науки», — сообщает Сара Сингер, руководитель космической программы.

Ученые внимательно рассматривают любые возможности обнаружения жизни на Венере. Недавно американские исследователи под руководством астробиолога Рекеши Могула заявили о том, что нашли на этой планете следы фотосинтеза.