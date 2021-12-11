ВСУ установили слежку за патрулями ОБСЕ в Донбассе

Луганск, 11 декабря. Военнослужащие Вооруженных сил Украины разместили у линии соприкосновения сторон в Донбассе скрытую видеокамеру для наблюдения за патрулями Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ. Об этом сообщила пресс-служба Народной милиции ЛНР.

В ведомстве отметили, что ВСУ осуществляют слежку за наблюдателями ОБСЕ, чтобы скрыть размещение военной техники у линии соприкосновения, что является нарушением Минских соглашений.

«С целью наблюдения за патрулями СММ ОБСЕ в зоне разведения сил и средств вблизи населенного пункта Золотое боевики 24-й бригады ВСУ установили камеру видеонаблюдения, замаскировав ее камуфляжной тканью», — говорится в сообщении.

Кроме того, ВСУ применяют комплексы радиоэлектронной борьбы для создания помех беспилотникам наблюдательной миссии ОБСЕ в Донбассе. Таким образом, украинское командование пытается скрыть перемещение техники и живой силы к линии соприкосновения сторон.

Ранее Народная милиция ЛНР сообщила о размещении военной техники ВСУ вблизи населенных пунктов Войтово и Райгородка. В ведомстве подчеркнули, что действия украинских силовиков нарушают Минские соглашения.