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Стартовали работы по масштабной реставрации кронштадтских фортов

Общество

Форты «Кроншлот», «Петр I» и «Александр I» включены в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Эти грандиозные сооружения не используются уже несколько десятилетий и находятся в плачевном состоянии.

В 2019 году крепости получили шанс на вторую жизнь: по поручению Владимира Путина в Кронштадте началась работа по созданию туристско-рекреационного кластера «Остров фортов», связующим звеном которого и станут старинные постройки.

«Пройден большой путь, мы сделали предварительную оценку состояния фортов, они были в очень плачевном состоянии изначально. Мы прошли этап экспертизы, этап исследований, в том числе археологических», — рассказала соорганизатор проекта «Остров фортов» Марика Коротаева.

В настоящий момент уже началась подготовка к реставрации. На объектах возводятся стройплощадки, завезено оборудование, рабочие приступили к расчистке территории и устройству временных дорог на период большого ремонта.

«Все здания находятся в разрушенном состоянии, соответственно, это все будет необходимо восстанавливать в следующем году, когда будут позволять погодные условия, а сейчас нужно успеть подготовить до весны эти здания для дальнейших работ», — пояснил руководитель проекта реконструкции Сергей Новиков.

Согласно дорожной карте, реставрационные работы во всех фортах будут завершены к 2024 году. Морским оборонительным сооружениям вернут исторический облик первой трети XX века. До 2025 года инвесторами будут реализованы проекты по приспособлению фортов к современному использованию: здесь будут открыты гостиница, ресторан, сувенирный магазин, кинотеатр, и, разумеется, музейные комплексы.

«Музейные экспозиции будут размещены на всех трех фортах. Безусловно, те артефакты, которые уже подняты, стали частью истории фортов. Вместе с тем, концепцию экспозиции мы сейчас прорабатываем, но будет большое количество иммерсионных вещей и мультимедийных, для того, чтобы погрузить наших посетителей полностью в мир прошлого», — отметила Марика Коротаева.

По задумке авторов проекта, реставрация и музеефикация фортов позволят сделать их удивительную историю всеобщим достоянием, открыть ее для людей. К тому же, это позволит полнее раскрыть туристический потенциал Кронштадта и обратить его ценнейшее культурно-историческое наследие на благо города и его жителей.

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