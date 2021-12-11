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Эпидемиолог Онищенко назвал действенный способ справиться с морозами

  /   Обновлено: 11 декабря 2021 21:12
Общество
Эпидемиолог Онищенко назвал действенный способ справиться с морозами
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Москва, 11 декабря. Главные правила поведения при сильных морозах назвал врач-эпидемиолог Геннадий Онищенко. Он упомянул действенный способ не пострадать в таких условиях.

Нужно одеваться по погоде, предпочтение следует отдать вещам, которые прикрывают поясницу и горло, отметил врач. Не стоит забывать про головные уборы. А вот от спиртного лучше отказаться, оно годится только для растирания замерзших конечностей. На вопрос о пользе секса Онищенко ответил, что это не возбраняется, только не стоит заниматься им прямо на морозе.

«А все другие места и формы — они достаточно нужны. ... Молодому растущему организму он просто показан», — добавил эпидемиолог в беседе с изданием «Комсомольская правда».

Также врач упомянул о важности правильного питания и питьевого режима. Также Онищенко одобрил витамины и биологически активные добавки для поддержания иммунитета.

Повысить сопротивляемость организма к холоду и не замерзнуть поможет небольшая тренировка организма. Методы разработки холодовых рецепторов рассказала терапевт и семейный доктор Татьяна Романенко.

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онищенко здоровье мороз
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