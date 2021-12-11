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Конгресс США запретил американским ВВС списывать стратегические бомбардировщики B-1B

Армия
Конгресс США запретил американским ВВС списывать стратегические бомбардировщики B-1B
wikipedia.org  /  Public Domain

Вашингтон, 11 декабря. Военно-воздушные силы США должны будут сохранять в боевом составе все 45 стратегических бомбардировщиков B-1B Lancer до момента, пока не начнется их замена на новые самолеты B-21 Raider.

Такое распоряжение согласовал Конгресс США. В рамках законопроекта по оборонной политике ВВС не разрешается продолжать сокращение авиапарка технически изношенных B-1B Lancer. Предполагается, что запрет продлится до 2023 года. Командование военно-воздушных сил не сможет списывать самолеты за исключением тех частей, в которых начнется перевооружение на новые стратегические бомбардировщики B21 Raider.

Стоит отметить, что на данный момент корпорация Northrop Grumman построила первые пять опытных B-21. Ожидается, что они начнут поступать на вооружение в середине 2020-х годов.

Ранее аналитики индийского издания EurAsian Times отметили, что Соединенные Штаты в теории могут передать бомбардировщик B-21 Raider своим союзникам в Индо-Тихоокеанском регионе.

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