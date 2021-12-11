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Литовкин высмеял надежды Великобритании на усиление влияния в Арктике

Армия
Литовкин высмеял надежды Великобритании на усиление влияния в Арктике
royalnavy.mod.uk  /  The Royal Navy website

Москва, 11 декабря. Великобритания не сможет завоевать лидерство в Арктическом регионе, несмотря на планы по реформированию армии, заявил военный обозреватель Виктор Литовкин.

Недавно британский министр обороны Бен Уоллес заявил, что военнослужащим Соединенного Королевства необходимо научиться вести боевые действия при экстремально холодных температурах, чтобы «сдерживать» Россию в Арктике. Военный эксперт Виктор Литовкин считает, что подобные заявления не стоит воспринимать всерьез, потому что успехи Лондона в регионе сомнительны. При этом он отметил, что солдат любой армии должен обладать навыками выживания в сложных условиях, передает iReactor.

«Это такой пиар-ход для того, чтобы сказать, что "Британия — не только властительница морей, но и властительница льдов". Это демонстрация того, что Великобритания вместе с НАТО и США претендует на большую роль в Арктике, чем у нее может получиться. Ну, пусть надувают щеки — это никому не запрещено. Но как бы эти щеки не лопнули в определенный момент», — объяснил Литовкин.

Он высмеял планы Великобритании на лидерство в Арктике и напомнил, что у Соединенного Королевства даже нет там своей территории, поэтому надеждам Уоллеса не суждено сбыться. Британцам не стоит рассчитывать на лидерство в регионе, заключил он.

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россия великобритания арктика противостояние
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