Политолог Корнейчук предсказал Украине серьезные проблемы с реверсом газа

Киев, 11 декабря. Надежды Украины на остановку сертификации «Северного потока — 2» окончательно рухнули после того, как США отказались от новых санкций в отношении газопровода.

Политолог Дмитрий Корнейчук уверен, что прошедшие переговоры президентов Владимира Путина и Джо Байдена будут иметь долгосрочные последствия для Незалежной в энергетической сфере. Как считает эксперт, введение в эксплуатацию «СП-2» будет означать, что Украина лишится не просто транзита российского топлива, но и виртуального реверса из стран Европы, которым она активно пользовалась после 2014 года.

«Что потеряла Украина после прошедших переговоров? Мы еще даже не понимаем, что это будет глубочайшая проблема. Когда будет запущен «Северный поток — 2», Украина столкнется с дефицитом газа. Мы к этому придем. Украина больше никак не сможет воспользоваться виртуальным реверсом, как мы делали это с 2014 года, когда покупали якобы европейский газ. Теперь это будет в реальности», — заявил политолог в эфире канала UKRLive.

Корнейчук напомнил, что транзитный договор, который был заключен с Россией уже при президенте Зеленском, допускает значительное снижение объемов прокачки топлива через территорию Незалежной в том случае, если «Газпром» оплачивает эти объемы. Эксперт подчеркивает, что именно это условие в итоге может сыграть против Украины.

ФБА «Экономика сегодня» /

«Это преступный транзитный договор, который подписал Зеленский. Преступным я его считаю, так как мы сознательно согласились с пунктом о том, что еще до 2024 года "Газпром" имеет право снизить транзит до 100 миллионов кубометров газа в сутки. Чтобы было понимание: в январе Украина обычно потребляет до 140 миллионов кубов газа в сутки. Мы физически сейчас берем этот газ из транзитной трубы. Вот та проблема, о которой сейчас надо говорить: о том, что газа не будет», — объяснил аналитик.

Политолог подчеркивает, что собственная добыча газа на Украине также снизилась за последние годы до небывалых объемов. По мнению Корнейчука, все это приведет к тому, что Киев будет просто вынужден буквально идти на поклон к России, чтобы страна окончательно не осталась без голубого топлива.

«По поводу того, что у нас самый низкий уровень добычи газа за все годы независимости — ну так это нормально. Раз уж мы собрались на поклон идти, даже ползти к Путину, мы должны сделать так, чтобы у нас все аргументы для этого были. Значит, мы должны полностью завалить добычу газа, чтобы у нас его не осталось, и ползти за газом в Россию — все логично», — с сарказмом заявил политолог Дмитрий Корнейчук.

Политолог Сергей Михеев ранее оценил итоги переговоров президента РФ Владимира Путина и главы США Джо Байдена. Эксперт считает, что после прошедшей встречи преимущество осталось на стороне России.