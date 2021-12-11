Премьер-министр ЦАР призвал местный бизнес активнее развивать строительный сектор

Банги, 11 декабря. Премьер-министр ЦАР Анри-Мари Дондра открыл в столице страны семинар по субподряду, который должен способствовать росту профессионализма сотрудников местных компаний. Об этом сообщает Radio Lengo Songo.

Как рассказали присутствующие на форуме представители Всемирного банка, главная тема рассматривается как «пространство для обмена, закладывающее основу новой динамики в строительном секторе».

По мнению премьер-министра Дондра, правительство уделяет малому и среднему бизнесу особое внимание, поэтому необходимо, чтобы руководители предприятий и небольших фирм прививали сотрудникам «культуру профессионализма».

«Прошу всех проявить самые лучшие качества в своей деятельности, именно это откроет окно возможностей для всех наших компаний. Это единственная цена, которую нужно заплатить, чтобы быть конкурентоспособными не только на местном рынке, но и на субрегиональном, региональном или даже международном», — отметил глава правительства.

Чиновник также обратился к Федерации строительных работ и попросил предоставить средства для того, чтобы Центральноафриканская Республика могла стать «ключевым игроком в регионе», а ее фирмы начали процветать.

Федеральное агентство новостей / Александр Васильев

«Когда этот сектор преуспевает, экономика страны развивается. Нам необходимо модернизировать отрасль, чтобы начать возводить качественное жилье и производственные помещения», — сказал Анри-Мари Дондра.

Премьер-министр также призвал министерство оборудования и общественных работ обеспечить соблюдение всех правовых положений.

Ранее члены Минэкономики, планирования и международного сотрудничества республики проконтролировали ход строительных работ в третьем и пятом районе столицы ЦАР.