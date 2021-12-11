Григорий Лепс ответил журналистам на вопрос о разводе

Москва, 11 декабря. Заслуженный артист России Григорий Лепс впервые высказался о разводе со второй женой Анной Шаплыковой, с которой прожил 20 лет.

Информация о предстоящем разводе Лепса и Шаплыковой появилась накануне, однако супруги не комментировали эту новость. Первый прервал молчание певец Николай Басков. На ежегодной музыкальной премии «Золотой граммофон» он подтвердил расставание звездной четы, но подробности раскрывать не стал.

Чуть позже в Кремлевском дворце, где проходило награждение музыкантов, появился и сам артист. Журналисты заметили, что на руке Лепса не было обручального кольца. На вопрос о разводе исполнитель хита «Рюмка водки на столе» ответил несколько уклончиво.

«Я прекрасно себя чувствую!» — заявил Лепс.

Ранее адвокат Оксана Якимова, представляющая в суде Шаплыкову, поделилась некоторыми деталями о разводе. Ее клиентка и певец расстаются, будучи в хороших отношениях. Артист продолжит воспитывать их общих детей.