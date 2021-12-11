Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
11 декабря 22:37
22:29
Шоу-бизнес
Сестра Марии Шукшиной заявила, что актриса «затоптала» фамилию их великого отца
22:11
Весь мир
Малийцы осудили французских журналистов за сотрудничество с террористами
22:10
Происшествия
Школьник провалился в ледяную воду в уфимском парке Якутова
22:07
Происшествия
Полиция объявила в розыск сбежавших с чемпионата мира гандболисток из Камеруна
22:07
Армия
NI: Россия преждевременной поставкой БТР-82А «приблизила Рождество» для Белоруссии
22:00
Общество
Стартовали работы по масштабной реставрации кронштадтских фортов
21:54
Происшествия
Жертвами пожара в центре Петербурга стали два человека
21:49
Происшествия
Спасатели тушат пожар в кафе под Нижним Новгородом
21:47
Политика
Украинский посол Мельник не ждет военной помощи от нового канцлера ФРГ Шольца
21:46
Армия
The Drive: новейший американский эсминец класса Zumwalt покрылся ржавчиной после испытаний
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Григорий Лепс ответил журналистам на вопрос о разводе

Общество
Григорий Лепс ответил журналистам на вопрос о разводе
Global Look Press  /  Павел Кашаев

Москва, 11 декабря. Заслуженный артист России Григорий Лепс впервые высказался о разводе со второй женой Анной Шаплыковой, с которой прожил 20 лет.

Информация о предстоящем разводе Лепса и Шаплыковой появилась накануне, однако супруги не комментировали эту новость. Первый прервал молчание певец Николай Басков. На ежегодной музыкальной премии «Золотой граммофон» он подтвердил расставание звездной четы, но подробности раскрывать не стал.

Чуть позже в Кремлевском дворце, где проходило награждение музыкантов, появился и сам артист. Журналисты заметили, что на руке Лепса не было обручального кольца. На вопрос о разводе исполнитель хита «Рюмка водки на столе» ответил несколько уклончиво.

«Я прекрасно себя чувствую!» — заявил Лепс.

Ранее адвокат Оксана Якимова, представляющая в суде Шаплыкову, поделилась некоторыми деталями о разводе. Ее клиентка и певец расстаются, будучи в хороших отношениях. Артист продолжит воспитывать их общих детей.

Вернуться назад
Все новости / Общество / Григорий Лепс ответил журналистам на вопрос о разводе
развод лепс шаплыкова
Комментировать
Какой вопрос вы задали бы Владимиру Путину?
Написать