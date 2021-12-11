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Россия и Танзания отмечают 60-летие дипломатических отношений

Весь мир
Россия и Танзания отмечают 60-летие дипломатических отношений
Федеральное агентство новостей  / 

Москва, 11 декабря. Ровно 60 лет назад Москва и Додома наладили первые контакты по линии министерств иностранных дел. Об этом сообщается на странице МИД РФ в соцсети Facebook.

«Официальные связи были установлены 11 декабря 1961 года — всего через два дня после провозглашения страной независимости. СССР одним из первых признал суверенитет Танганьики и Занзибара, которые создали затем единое государство», — значится в заявлении ведомства.

Взаимодействие между сторонами началось в период британского колониального господства в Восточной Африке. Тогда Советский Союз оказывал материальную поддержку местному освободительному движению, а позже специалисты СССР помогли новому правительству выстроить экономику.

«Сегодня российско-танзанийские связи по-прежнему носят стабильный, дружественный характер. Активно развивается торгово-экономическое и инвестиционное взаимодействие, укрепляется правовая база сотрудничества в сфере энергетики, добычи углеводородов и других полезных ископаемых, в области образования.

Ощутимый стимул развитию двусторонних связей придало участие Премьер-министра Танзании Кассима Маджаливы в работе Экономического форума и Саммита «Россия — Африка» в Сочи в 2019 году», — говорится в публикации МИД.

Кроме того, союзники активно выступали против неоколониализма и расизма, а также ущемления равноправия и независимости народов Черного континента. Со временем позиции Москвы и Додомы не изменились.

Россия и Танзания отмечают 60-летие дипломатических отношений
flickr.com / jelalex1978

«У нас по-прежнему совпадают взгляды на ключевые проблемы мироустройства, касающиеся необходимости продвижения коллективных подходов к решению всех проблем с опорой на международное право, уважение самобытности народов, их права самим определять свою судьбу без какого-либо вмешательства извне», — подчеркнули в заявлении дипломаты.

Москва поблагодарила партнеров за постоянную поддержку российской делегации на полях Генеральной ассамблеи ООН. Особенно в борьбе с героизацией нацизма, продвижении концепций и принципов построения мировой информационной безопасности.

«В свою очередь, поддерживаем инициативную и полезную посредническую роль, которую Танзания играет в урегулировании конфликтных ситуаций в Районе Великих Озер, Южном Судане и ЦАР. Поздравляем Правительство и народ Танзании с знаменательной датой, желаем мира, благополучия и всего наилучшего», — заключили в МИД РФ.

Ранее сообщалось, что власти Танзании намерены расширить культурное сотрудничество с Россией.

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россия африка дипломатические отношения танзания 60 лет
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