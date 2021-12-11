South China Morning Post: китайские специалисты разработали карманную пушку Гаусса

Пекин, 11 декабря. Специалисты военно-морского инженерного института в Ухане разработали электромагнитную карманную пушку при помощи искусственного интеллекта. Об этом информирует South China Morning Post.

Согласно информации издания, оружие имеет ствол диаметром 12 сантиметров с тремя катушками, которые генерируют магнитное поле и разгоняют снаряд. Кинетическая энергия выстрела вдвое превышает смертельный порог, достигая почти 150 джоулей, отмечают ученые. Они приводят в качестве сравнения пистолетные патроны 9х19 мм Parabellum, энергия которых составляет 520 джоулей.

Карманная пушка Гаусса имеет габариты обычного пистолета и работает от встроенного аккумулятора. Китайские специалисты использовали искусственный интеллект и нейросети при ее создании — те же самые технологии, что применяются для разработки более внушительных прототипов оружия.

Ранее норвежская оборонная компания Nammo установила на беспилотник противотанковый гранатомет М72 и показала на видео первые испытания нового оружия.