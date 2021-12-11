Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
11 декабря 22:36
22:29
Шоу-бизнес
Сестра Марии Шукшиной заявила, что актриса «затоптала» фамилию их великого отца
22:11
Весь мир
Малийцы осудили французских журналистов за сотрудничество с террористами
22:10
Происшествия
Школьник провалился в ледяную воду в уфимском парке Якутова
22:07
Происшествия
Полиция объявила в розыск сбежавших с чемпионата мира гандболисток из Камеруна
22:07
Армия
NI: Россия преждевременной поставкой БТР-82А «приблизила Рождество» для Белоруссии
22:00
Общество
Стартовали работы по масштабной реставрации кронштадтских фортов
21:54
Происшествия
Жертвами пожара в центре Петербурга стали два человека
21:49
Происшествия
Спасатели тушат пожар в кафе под Нижним Новгородом
21:47
Политика
Украинский посол Мельник не ждет военной помощи от нового канцлера ФРГ Шольца
21:46
Армия
The Drive: новейший американский эсминец класса Zumwalt покрылся ржавчиной после испытаний
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

South China Morning Post: китайские специалисты разработали карманную пушку Гаусса

  /   Обновлено: 11 декабря 2021 21:02
Армия
South China Morning Post: китайские специалисты разработали карманную пушку Гаусса
pixabay.com  /  CC0 Creative Commons

Пекин, 11 декабря. Специалисты военно-морского инженерного института в Ухане разработали электромагнитную карманную пушку при помощи искусственного интеллекта. Об этом информирует South China Morning Post.

Согласно информации издания, оружие имеет ствол диаметром 12 сантиметров с тремя катушками, которые генерируют магнитное поле и разгоняют снаряд. Кинетическая энергия выстрела вдвое превышает смертельный порог, достигая почти 150 джоулей, отмечают ученые. Они приводят в качестве сравнения пистолетные патроны 9х19 мм Parabellum, энергия которых составляет 520 джоулей.

Карманная пушка Гаусса имеет габариты обычного пистолета и работает от встроенного аккумулятора. Китайские специалисты использовали искусственный интеллект и нейросети при ее создании — те же самые технологии, что применяются для разработки более внушительных прототипов оружия.

Ранее норвежская оборонная компания Nammo установила на беспилотник противотанковый гранатомет М72 и показала на видео первые испытания нового оружия.

Вернуться назад
Все новости / Армия / South China Morning Post: китайские специалисты разработали карманную пушку Гаусса
китай оружие искусственный интеллект пушка гаусса
Комментировать
Какой вопрос вы задали бы Владимиру Путину?
Написать