Москва, 11 декабря. Взаимодействие между Российской Федерацией и Центральноафриканской Республикой укрепилось как никогда, сообщает новостной ресурс Nos Medias.

Ранее председатель Государственной думы Вячеслав Володин провел переговоры с главой Национальной ассамблеи ЦАР Симплисом Матье Саранджи. Представитель ГД поздравил власти в Банги с введением русского языка в систему образования и заявил, что решение является «большим шагом на пути к укреплению сотрудничества между государствами».

Руководитель Нацассамблеи в очередной поблагодарил отечественных специалистов за помощь в подготовке бойцов национальной армии (FACA) и заявил, что если бы не содействие инструкторов, боевики вновь ввергли страну в хаос.

«Наши президенты находятся в постоянном диалоге, что очень важно. И мы должны сделать все, чтобы узаконить решения, которые будут приниматься на уровне глав государств», — подчеркнул Володин.

Федеральное агентство новостей / Сергей Чемеков

Он также добавил, что в сентябре 2022 года состоится третий международный форум «Развитие парламентаризма», куда также приглашены представители Национальной ассамблеи.

«ЦАР находится в списке приоритетов Российской Федерации, поэтому важно задуматься о новом формате отношений между нашими государствами. Эти отношения не должны ограничиваться лишь военным сотрудничеством, они могут распространяться и на другие области, такие как культура и даже образование», — подчеркнул Симплис Матье Саранджи.

Ранее аналитики издания Afrique Media заявили, что Москва помогла Центральноафриканской Республике восстановиться после длительного кризиса безопасности и вернула ей суверенитет.