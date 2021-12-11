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Румынские ВВС будут усилены 32 норвежскими истребителями F-16

Армия
Румынские ВВС будут усилены 32 норвежскими истребителями F-16
wikipedia.org  /  Public Domain

Бухарест, 11 декабря. Румынские власти планируют приобрести у Норвегии 32 истребителя F-16, которые были выпущены в начале 80-х годов.

Общая сумма оружейной сделки составит примерно 320 миллионов евро, сообщают румынские СМИ. Другие детали соглашения и сроки его реализации пока не комментируются ни в Бухаресте, ни в Осло.

Норвежские ВВС получили партию истребителей F-16 из США еще в годы холодной войны. Известно, что средний налет боевых машин составляет примерно 2 тысячи часов. Компания-производитель боевых самолетов General Dynamics гарантирует их безопасную эксплуатацию при налете до 10 тысяч часов и качественном техническом обслуживании.

Ранее стало известно о возможности поставок истребителей F-16 из США в Турцию.

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норвегия румыния ввс f-16
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