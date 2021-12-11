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Реджеп Тайип Эрдоган: соцсети превратились в источник угрозы демократии

Политика
Реджеп Тайип Эрдоган: соцсети превратились в источник угрозы демократии
tccb.gov.tr  /  T.C. Cumhurbaşkanlığı Kurumsal İnternet Sayfası

Анкара, 11 декабря. Поток лжи и дезинформации увеличивается с ростом интереса интернет-пользователей к соцсетям. С таким заявлением выступил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Турецкий лидер считает, что проблема угрозы демократии достигла глобальных масштабов. Основным источником являются социальные сети, подчеркнул президент.

«Социальные сети, которые вначале назывались символом свободы, превратились в один из основных источников угрозы сегодняшней демократии. С ростом интереса к соцсетям увеличиваются потоки лжи и дезинформации», — рассказал Эрдоган.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что в соцсетях часто навязывается буллинг. Так, в одной из новосибирских школ травле на протяжении длительного времени подвергалась девочка-подросток.

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Все новости / Политика / Реджеп Тайип Эрдоган: соцсети превратились в источник угрозы демократии
турция эрдоган соцсети демократия
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