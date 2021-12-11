Главы МИД России и Танзании обменялись поздравлениями по случаю 60-летия начала дипотношений

Москва, 11 декабря. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и его танзанийская коллега Либерата Муламула обменялись поздравительными телеграммами по случаю 60-летия начала дипотношений. Об этом сообщается на сайте внешнеполитического ведомства.

В послании главный дипломат России заявил, что между государствами установились и активно поддерживаются партнерские, дружественные связи, основанные на принципах взаимного уважения и учета интересов.

«Подчеркнуто, что Москва и Додома плодотворно взаимодействуют в международных делах, в ООН и на других многосторонних площадках. Глава внешнеполитического ведомства выразил готовность к продолжению совместной работы в целях упрочения стабильности и безопасности в Восточноафриканском регионе», — отмечает МИД РФ.

flickr.com / jelalex1978

В ответ Либерата Муламула сообщила, что власти Танзании готовы и дальше расширять сотрудничество с Россией в различных областях. Это, по ее словам, приведет к улучшению жизни народов двух государств.

Ранее член Русского географического общества (РГО) Юрий Коробов обсудил с представителями властей африканской страны возможность расширения культурного взаимодействия с Додомой.