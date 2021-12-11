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Египет и Россия завершили военно-морские учения «Мост дружбы-4»
Весь мир
Египет и Россия завершили военно-морские учения «Мост дружбы-4»
facebook.com  /  @EgyArmySpox

Каир, 11 декабря. Египетско-российские шестидневные военно-морские учения «Мост дружбы-4» завершились в Средиземном море. Об этом сообщается в пресс-службе вооруженных сил республики.

Учебная подготовка включала теоретические лекции по стандартизации концепций между военнослужащими ВМФ обеих стран с участием вертолетоносца «Гамаль Абдель Насир» — универсального десантного корабля типа «Мистраль». Также солдаты отработали артиллерийские стрельбы с применение боевых снарядов и отразили нападения условного врага посредством противовоздушной обороны.

Подразделения спецназа Египта и России провели ряд совместных операций, включая тактическую стрельбу из автоматического оружия и снайперских винтовок, а также подготовку к боевым действиям в городах и по пересеченной местности. Результаты показали точность и высокую боевую эффективность обеих сторон в разрешении всех чрезвычайный ситуаций.

Учения «Мост дружбы-4» прошли в свете растущего военного сотрудничества между вооруженными силами РФ и республики, максимального использования возможностей обеих сторон и обмена опытом в области безопасности морских территорий против различных враждебных действий.

Российско-египетские военные учения «Защитники дружбы — 2021» завершились в октябре. Более 500 человек личного состава участвовало в боевых маневрах в республике.

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россия учения египет
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