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Приднестровский ЦИК организует международное наблюдение за выборами главы республики

Политика
Приднестровский ЦИК организует международное наблюдение за выборами главы республики
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Тирасполь, 11 декабря. ЦИК Приднестровья пообещал организовать международное наблюдение за выборами президента республики, несмотря на противодействие со стороны Молдавии, сказано в сообщении пресс-службы Центризбиркома.

Молдавские власти до этого запретили российским наблюдателям въезд в страну. Девять граждан РФ не смогли попасть в Приднестровскую Молдавскую Республику (ПМР) для наблюдения за избирательным процессом.

«Тем не менее, международное наблюдение за избирательным процессом вестись все же будет. Центризбирком и руководство республики предоставят все необходимые организационно-технические и правовые условия для того, чтобы международные наблюдатели смогли полноценно выполнять свои задачи и осуществлять объективное и беспристрастное наблюдение», — сказано в сообщении ЦИК Приднестровья.

Как стало известно ранее, глава ПМР Вадим Красносельский подверг критике Молдавию за отказ впускать наблюдателей из России. По его словам, Кишинев совершил недопустимые и противоправные действия.

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Все новости / Политика / Приднестровский ЦИК организует международное наблюдение за выборами главы республики
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