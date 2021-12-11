Координатор движения Talitha Koum призвал жителей ЦАР поддержать действия президента Туадера

Банги, 11 декабря. Жители Центральноафриканской Республики должны поддержать действия президента Фостен-Арканжа Туадера по предотвращению возникающих угроз. Об этом заявил координатор гражданской платформы Talitha Koum Блез Дидасьен Косимачи.

По его словам, в настоящее время обстановка в области безопасности стабильна, несмотря на спорадические нападения боевиков из конгломерата группировок «Коалиция патриотов за перемены» (CPC) и бандформирования «Союз за мир в ЦАР».

«Радикалы попытались вторгнуться в город Куанго. Однако правительственные подразделения республики (FACA), прошедшие усиленную подготовку у российских инструкторов, не дали им закрепиться. Члены бандформирования сбежали, как только узнали о переброске наших военнослужащих. Сегодня меры безопасности начинают давать желаемый эффект, и мы можем громко и ясно сказать, ситуация находится под контролем», — заявил Косимачи.

Лидер гражданской платформы добавил, что освобождение министра животноводства Центральноафриканской Республики Хасана Буба в очередной раз подтвердило — ЦАР является демократическим государством.

Федеральное агентство новостей / Александр Васильев

«Члены Talitha Koum довольны твердостью правительства, которое не позволило свершиться беззаконию, организованному извне. Также «Коалиция демократической оппозиции» (COD-2020) отныне должна понимать, что национальный политический контекст требует от всех институтов страны сдержанности и особенно уважения принципов, регулирующих их функционирование», — сказал общественник.

Кроме того, Блез Дидасьен Косимачи подчеркнул, что усилия по национальному примирению, предпринятые Фостен-Арканжем Туадера, должны поощряться и поддерживаться всеми учреждениями ЦАР.

«В целом наше движение довольно видением будущего, которое воплощает в жизнь президент. Он продвигает экономические и социальные проекты, налаживает внешнеполитические связи, что дает отличные результаты. Поэтому мы призываем население мобилизоваться и поддержать действия главы государства по развитию республики. Победа — награда единого народа», — заключил координатор.

Федеральное агентство новостей / Александр Васильев

Ранее Фостен-Арканж Туадера заявил, что жители не позволят западным игрокам вновь втянуть страну в конфликт.