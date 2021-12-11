ЦБ скорректирует требования для не подтвердивших доход заемщиков

Москва, 11 декабря. Российский регулятор готовится ввести более жесткие требования для оценки дохода заемщика. Об этом пишет «Российская газета» со ссылкой на обзор финансовой стабильности, опубликованный ЦБ.

Заемщики с не подтвержденными официально доходами будут вынуждены перейти на обслуживание микрофинансовыми организациями. Центробанк поднимает для них сумму дохода, необходимого для принятия положительного решения о выдаче займа.

Банки будут увеличивать проценты по кредитам для россиян с неподтвержденным доходом. Эксперты предполагают, что этот рост будет обгонять повышение ставки для других категорий граждан. Так российский финансовый регулятор планирует создавать стимулы для вывода экономики из теневого сектора.

ЦБ последовательно принимает меры по охлаждению рынка кредитования. Банк России ранее ужесточил регулирование рассрочки и «скрытого кредитования».