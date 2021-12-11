Бывшего тренера академии «Барселоны» обвинили в сексуальном насилии над воспитанниками

Барселона, 11 декабря. Бывшего координатора каталонской «Барселоны» обвинили в сексуальных домогательствах до юных футболистов и футболисток.

Альберт Бенаигес, тренировавший детские команды футбольного клуба «Барселона», домогался до мальчиков и девочек во время работы в академии. Об этом информирует Diario ARA. По данным источника, Бенаигес самоудовлетворялся в присутствии детей и смотрел с ними фильмы порнографического содержания. Свидетелями по делу в отношении бывшего координатора «Барселоны» проходят 60 человек. Некоторые из них признались, что сексуальные домогательства со стороны Бенаигеса оказали серьезное влияние на психику.

Бывший тренер детских команд «Барселоны», работавший в каталонском клубе с 1991 по 2012 год, не отрицает приписываемых ему действий. Стоит отметить, что в апреле он вернулся к работе с сине-гранатовыми по приглашению президента Жоана Лапорты, однако 2 декабря был уволен.

Ранее болельщик самарских «Крыльев Советов» умер во время матча 18-го тура РПЛ с казанским «Рубином». Инцидент произошел на стадионе «Солидарность Арена».