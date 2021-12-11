Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
11 декабря 21:09
21:08
Армия
Литовкин высмеял надежды Великобритании на усиление влияния в Арктике
21:08
Политика
Политолог Корнейчук предсказал Украине серьезные проблемы с реверсом газа
21:07
Общество
Креативные и уютные кормушки для птиц и животных появились в районах Мурманской области
21:05
Весь мир
Россия и Танзания отмечают 60-летие дипломатических отношений
21:03
Общество
Григорий Лепс ответил журналистам на вопрос о разводе
21:02
Армия
South China Morning Post: китайские специалисты разработали карманную пушку Гаусса
21:01
Весь мир
Спикер Госдумы Володин предложил развивать межпарламентский диалог с ЦАР
21:00
Общество
Петербуржцы «ткнули носом» чиновников в снег
20:58
Армия
Румынские ВВС будут усилены 32 норвежскими истребителями F-16
20:58
Весь мир
Главы МИД России и Танзании обменялись поздравлениями по случаю 60-летия начала дипотношений
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Бывшего тренера академии «Барселоны» обвинили в сексуальном насилии над воспитанниками

Спорт
Бывшего тренера академии «Барселоны» обвинили в сексуальном насилии над воспитанниками
Prt Scr youtube.com  /  Cartel Deportivo Pappy Perez

Барселона, 11 декабря. Бывшего координатора каталонской «Барселоны» обвинили в сексуальных домогательствах до юных футболистов и футболисток.

Альберт Бенаигес, тренировавший детские команды футбольного клуба «Барселона», домогался до мальчиков и девочек во время работы в академии. Об этом информирует Diario ARA. По данным источника, Бенаигес самоудовлетворялся в присутствии детей и смотрел с ними фильмы порнографического содержания. Свидетелями по делу в отношении бывшего координатора «Барселоны» проходят 60 человек. Некоторые из них признались, что сексуальные домогательства со стороны Бенаигеса оказали серьезное влияние на психику.

Бывший тренер детских команд «Барселоны», работавший в каталонском клубе с 1991 по 2012 год, не отрицает приписываемых ему действий. Стоит отметить, что в апреле он вернулся к работе с сине-гранатовыми по приглашению президента Жоана Лапорты, однако 2 декабря был уволен.

Ранее болельщик самарских «Крыльев Советов» умер во время матча 18-го тура РПЛ с казанским «Рубином». Инцидент произошел на стадионе «Солидарность Арена».

Вернуться назад
Все новости / Спорт / Бывшего тренера академии «Барселоны» обвинили в сексуальном насилии над воспитанниками
футбол барселона тренер домогательства академия
Комментировать
Какой вопрос вы задали бы Владимиру Путину?
Написать