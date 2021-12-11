Избирком Ливии отложил публикацию окончательного списка кандидатов в президенты

Триполи, 11 декабря. Высшая избирательная комиссия (ВИК) Ливии откладывает публикацию окончательного списка кандидатов на президентских выборах на неопределенный срок. Соответствующее сообщение опубликовано на сайте ведомства.

По словам представителя избиркома, причиной таких действий стало согласование судебных и правовых процедур.

«Мы рассмотрим все положения жалоб и апелляций, чтобы обеспечить их соответствие принятым нами решениям о выдвижении и исключении кандидатов, а также закону о выборах в сложившейся ситуации», — говорится в сообщении.

Представитель ВИК добавил, что главной целью ведомства является подготовка и реализация президентских и парламентских выборов, запланированных на 24 декабря.

«Мы стремимся к тому, чтобы роль избиркома не ограничивалась только исполнением закона, а распространялась на правильное применение, что отражается на достоверности ее результатов, и, исходя из вышеизложенного, комиссия переносит публикацию итогового списка кандидатов на пост главы государства», — уточнил он.

Руководитель партийной координации Наджи Баракат обеспокоен решением ВИК временно отложить формирование окончательного пула претендентов в президенты. По его словам, это может привести к переносу даты голосования и новой эскалации конфликта. Аналогичного мнения придерживается председатель Фонда защиты национальных ценностей Максим Шугалей.