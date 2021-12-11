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Профессор ГИТИСа Райхельгауз отреагировал на обвинения в домогательствах

  /   Обновлено: 11 декабря 2021 20:44
Общество
Профессор ГИТИСа Райхельгауз отреагировал на обвинения в домогательствах
ТАСС  /  Сергей Бобылев

Москва, 11 декабря. Народный артист России, профессор ГИТИСа Иосиф Райхельгауз назвал «чушью собачьей» обвинения в харрасменте со стороны студенток.

Несколько студенток пожаловались на Райхельгауза из-за «этюдов на раздевание». По мнению педагога, в России много нетрудоустроенных артистов, которые решаются на обвинения в домогательствах, чтобы оправдаться перед близкими.

«К огромнейшему сожалению, я не знаю ни одного из своих коллег, включая женщин-режиссеров, которых бы не обвиняли в харассменте. У нас огромное перепроизводство артистов: только в Москве существует десять вузов, которые совершенно не нужны», — поделился он с «Газетой.Ru».

При этом откровенные этюды, о которых говорили студентки, являются часть профессии актера, добавил Райхельгауз. Однако все обвинения в его адрес придуманы «неудачниками». Народный артист призвал пообщаться со своими успешными выпускниками, которые работают в ведущих театрах страны, они могут рассказать о нем правду.

Ранее режиссер Максим Демченко заявил о готовности подать в суд на СМИ, которые растиражировали историю о харрасменте.

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Все новости / Общество / Профессор ГИТИСа Райхельгауз отреагировал на обвинения в домогательствах
харрасмент райхельгауз гитис
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