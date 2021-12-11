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Женщины ЦАР мобилизовались в борьбе против гендерного насилия

Весь мир
Женщины ЦАР мобилизовались в борьбе против гендерного насилия
Федеральное агентство новостей  /  Александр Васильев

 

 

Банги, 11 декабря. Женщины-лидеры общин различных ассоциаций Центральноафриканской Республики завершили 16-дневную работу по борьбе с гендерным насилием. Об этом сообщили журналисты издания Ndjoni Sango.

Как стало известно, активистки прошли торжественным маршем от Кафедрального собора Банги до Дворца правосудия и вручили заранее подготовленный меморандум министру юстиции Арно Джубай Абазене, который, в свою очередь, передал его прокурору страны.

«В представленном документе мы призываем прекратить насилие в отношении женщин и девочек, а виновные и их сообщники должны понести наказание в соответствии с законами ЦАР», — сообщила президент группы лидеров по содействию гендерному равенству Жаклин Коямбону.

Женщины ЦАР мобилизовались в борьбе против гендерного насилия
Федеральное агентство новостей / Александр Васильев

Мероприятие по борьбе с притеснениями прекрасного пола стартовало 25 ноября и завершилось 10 декабря. Активисты выразили надежду на то, что согласно политике президента Центральноафриканской Республики Фостен-Арканж Туадера, генеральный прокурор, а также министр юстиции инициируют разрушение сложившихся традиций и изменят ситуацию.

Ранее представитель мусульманской общины имам Бен Нафи Угба выступил с заявлением, в котором призвал власти страны усилить борьбу с насилием в отношении женщин. По его мнению, нарушение их прав является серьезной проблемой и требует незамедлительного решения.

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женщины африка цар борьба гендерное насилие
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