Кабмин РФ утвердил отчет об исполнении бюджета за девять месяцев 2021 года

Москва, 11 декабря. Правительство России приняло отчет об исполнении госбюджета в период с января по сентябрь текущего года, сообщает РИА Новости.

Доходы казны за девять месяцев составили 17,924 триллиона рублей, а расходы — 16,299 триллиона. Соответственно, профицит превысил отметку в 1,6 триллиона.

Документ об отчете направили в Госдуму, Совет Федерации и Счетную палату РФ. Кабмин также принял к сведению доклад министра финансов Антона Силуанова по данной теме.

Основными приоритетами госбюджета на следующую трехлетку станут расходы на социальную сферу и оборону. Также выделяются такие проекты, как «Здравоохранение» и «Безопасные и качественные дороги».