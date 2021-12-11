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Кабмин РФ утвердил отчет об исполнении бюджета за девять месяцев 2021 года

Экономика
Кабмин РФ утвердил отчет об исполнении бюджета за девять месяцев 2021 года
wikipedia.org  /  NVO / CC BY-SA 3.0

Москва, 11 декабря. Правительство России приняло отчет об исполнении госбюджета в период с января по сентябрь текущего года, сообщает РИА Новости.

Доходы казны за девять месяцев составили 17,924 триллиона рублей, а расходы — 16,299 триллиона. Соответственно, профицит превысил отметку в 1,6 триллиона.

Документ об отчете направили в Госдуму, Совет Федерации и Счетную палату РФ. Кабмин также принял к сведению доклад министра финансов Антона Силуанова по данной теме.

Основными приоритетами госбюджета на следующую трехлетку станут расходы на социальную сферу и оборону. Также выделяются такие проекты, как «Здравоохранение» и «Безопасные и качественные дороги».

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правительство рф госбюджет бюджет россии
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