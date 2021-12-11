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Конгресс США направил почти 100 млн долларов на разработку АПЛ нового поколения

Армия
Конгресс США направил почти 100 млн долларов на разработку АПЛ нового поколения
wikipedia.org  /  U.S. Navy photo by Mass Communication Specialist 1st Class Steven Myers / Public Domain

Вашингтон, 11 декабря. Командованию ВМС США выделили 98 миллионов долларов на разработку атомной подводной лодки нового поколения — SSN(X). На службу в американский флот она начнет поступать с 2030 года.

Конгресс США поддержал разработку проекта подлодок типа SSN(X). Об этом стало известно из доклада, опубликованного 11 декабря. К 2030 году подлодки SSN начнут поступать на службу в ВМС США, где постепенно заменят устаревающие субмарины семейства Virginia.

Новые АПЛ будут адаптированы для современных вызовов, разработчики намерены наделить их высокой маневренностью, бесшумностью и стелс-технологиями наравне с мощными торпедами и иными средствами поражения.

Пентагон уже составил план по закупке субмарин SSN на ближайшие 30 лет и в 2048 году планирует довести их число в ВМС США до 66 единиц. Стоимость одной субмарины при этом составляет шесть миллиардов долларов, но только по предварительным подсчетам.

Остается надеяться, что новый дорогостоящий проект ВМС США не превратится в очередной эсминец Zumwalt, разработка которого обошлась Пентагону в девять миллиардов долларов, но не принесла никакой пользы. Не так давно фото с испытаний «суперэсминца» показали в Twitter и его пользователи были разочарованы видом «ржавого ведра».

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Все новости / Армия / Конгресс США направил почти 100 млн долларов на разработку АПЛ нового поколения
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