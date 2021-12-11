Вучич: российские ПТУР «Корнет» укрепят боеспособность сербской армии

Белград, 11 декабря. Вооруженные силы Сербии в течение нынешнего года получат партию противотанковых управляемых ракет (ПТУР) «Корнет» российского производства. Об этом сообщил сербский президент Александар Вучич.

Лидер Сербии Вучич провел совещание с военными в городе Ниш, в ходе которого отметил высокие боевые качества комплексов «Корнет» и другого российского вооружения.

«До конца года мы ожидаем противотанковые установки «Корнет», которые поступают из России. Они значительно укрепят наши сухопутные войска. Кроме того, мы ожидаем значительного усиления в оснащении и вооружении в 2022 году», — рассказал Вучич.

По его словам, Сербия заинтересована в поставках российских боевых самолетов, вертолетов, бронетехники и артиллерии. Ранее сербский президент заявил, что Белград никогда не отвернется от дружбы и сотрудничества с Москвой.