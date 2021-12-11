Вучич не исключил возможности покупки 12 российских истребителей для ВВС Сербии

Белград, 11 декабря. Президент Сербии Александар Вучич сообщил о возможной покупке боевой авиации у России. Белград рассматривает вопрос приобретения вертолетов Ми-35 и партии из 12 истребителей.

В субботу, 11 декабря, президент Сербии Александар Вучич принял участие в военном совещании в городе Ниш. В выступлении он отметил, что Белград рассматривает вопрос покупки 12 новых истребителей и пяти российских вертолетов Ми-35. По словам Вучича, Ми-35 являются «лучшими вертолетами в мире» и сербские военные крайне заинтересованы в их приобретении.

«Они лучше всего реагируют и лучше всего действуют, когда работают в тройках, поэтому давайте не восемь, а три раза по три — девять», — заявил сербский лидер.

Вучич не уточнил, какие именно истребители намерен покупать Белград. Однако в рамках военной помощи сербские войска уже получили российские вертолеты Ми-35М, истребители МиГ-29, три транспортных вертолета Ми-17В-5, зенитные ракетно-пушечные комплексы «Панцирь-С1» и 30 танков Т-72МС.

Ранее сербский президент достаточно тепло отзывался о сотрудничестве с Россией и отметил, что Москву и Белград объединяет долгая история дружбы.