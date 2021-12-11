Переговоры Байдена и Путина расстроили Прибалтику и Польшу

Москва, 11 декабря. Прибалтика и Польша оказались в числе тех, кто был сильно разочарован итогами переговоров президента России Владимира Путина и главы США Джо Байдена.

Политический деятель, бывший депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров уверен, что для главных сторонников Соединенных Штатов в Европе стремление американского президента говорить на равных и договариваться с РФ стало полной неожиданностью.

Экс-нардеп отметил, что во время переговоров и по их итогам Джо Байден явно дал понять, что так или иначе признает право России на свои политические амбиции на международной арене. Учитывая, что Прибалтика и Польша являются самыми ярыми сторонниками антироссийской политики в ЕС, такой поворот событий однозначно вывел их из равновесия.

«Мне кажется, очень многие не поняли, что больше всего вызвало раздражение у Прибалтики и Польши. А у них после переговоров осадочек остался. А остался он от того, что Байден фактически на весь мир сказал, что Россия — никакая не "бензоколонка". У России есть своя зона интересов, своя зона политического влияния, на которую она претендует», — заявил Килинкаров в эфире программы «60 минут».

kremlin.ru / Администрация президента России

Вскоре после переговоров Джо Байден сообщил о планах провести встречу с лидерами ведущих стран НАТО, чтобы обсудить претензии России в адрес Североатлантического альянса. Данный шаг также свидетельствует о том, что глава Белого дома намерен действовать конструктивно и попытаться прийти к ряду договоренностей с РФ. При этом, пригласят ли на встречу НАТО представителей Прибалтики и Польши — большой вопрос.

«Сам факт того, что Байден хочет провести встречу с Союзниками по НАТО и обсудить вопрос, который поставила Россия, их просто ужасно бесит. Потому что и Прибалтика, и Польша переживают, что когда-нибудь они тоже могут попасть в зону интересов России. Именно отсюда вся эта паника», — считает бывший депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров.

Министр транспорта и коммуникаций Литвы Марис Скуодис, а также глава литовского МИД Габриэлюс Ландсбергис ранее заявили, что готовы добровольно уйти в отставку, так как Вильнюс «опозорился» перед США, не сумев вовремя присоединиться к американским санкциям.