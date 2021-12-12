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Одноразовые, что ли, кладут: жители Петербурга недоумевают от частоты прорывов труб

Общество
Одноразовые, что ли, кладут: жители Петербурга недоумевают от частоты прорывов труб
Невские Новости  /  Светлана Дремина

После снежных циклонов «Бенедикт» и «Даниэль» в Петербурге наступило похолодание. И тут как по волшебству город захлестнули коммунальные аварии. Ответственность за прорывы труб петербуржцы возложили на чиновников. По их мнению, виновата коррупция и безответственность властей.

Горожане стали свидетелями очередной коммунальной аварии. На этот раз труба с кипятком лопнула недалеко от дома №48 на Дунайском проспекте. Стоит отметить, что в социальных сетях рассказы о подобных происшествиях можно найти почти от каждого района Северной столицы. Горожане даже начали задумываться, не одноразовые ли коммуникации, раз так часто возникают аварии.

«А я вот интересуюсь, наверное, есть какой-то срок служб у труб. И, по всей видимости, за этим должны следить товарищи специально обученные. Мне кажется, есть что-то ненормальное, когда списанные трубы зарывают под землю, а потом их вновь приходится выкапывать. И почему же? Да потому что, черт возьми, они списаны и не пригодны для использования. Ну почему так, а?» — вопрошает петербуржец.  

Одноразовые что ли кладут: жители Петербурга недоумевают от частоты прорывов труб
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«Что у них там за трубы такие? Одноразовые, что ли, кладут или вовремя не меняют? Почему из раза в раз одно и то же?» — вопрошает одна из подписчиц городской группы во «Вконтакте».

Здесь можно увидеть и другой комментарий, который, в общем-то, может служить объяснением ситуации.

Одноразовые что ли кладут: жители Петербурга недоумевают от частоты прорывов труб
Prt Scr /

Одноразовые что ли кладут: жители Петербурга недоумевают от частоты прорывов труб
Prt Scr /

«Снег не убрать — зима аномальная. А трубы по всему Петербургу рвет, это, интересно, что? По мне, так пожинаем плоды коррупции, безнаказанности тех, кто за это ответственен!» — негодует горожанин.

«Каждую зиму одно и то же: массовые прорывы труб, огромные кучи снега, грязь из реагентов и соли. Вот такой вот бегловский Петербург, потому он такой серый», — возмущается пользовательница Сети.

Создается впечатление, что порой петербуржцы уже не верят в улучшение коммунальной истории родного города. А происходящее им кажется достойным сюжетом кинофильма.

Одноразовые что ли кладут: жители Петербурга недоумевают от частоты прорывов труб
Prt Scr /

«Можно фильм уже снимать — “Подземные трубы Санкт-Петербурга”, часть 20-я. Комедия», — с сарказмом отмечает петербурженка.

Ранее ФАН писал, что горожане отправляют в правительство Северной столицы жалобы на некачественную уборку снега, но ответов не получают. В Сети даже была опубликована петиция, в которой петербуржцы призвали губернатора города Александра Беглова разобраться с уборкой снега. При этом шансы на то, что администрация обратит внимание на эту петицию, к сожалению, невелики.

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