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Норвежская компания Nammo показала уникальные кадры испытаний летающего гранатомета

Армия
Норвежская компания Nammo показала уникальные кадры испытаний летающего гранатомета
pixabay.com  /  Lars_Nissen_Photoart

Осло, 11 декабря. Норвежская оборонная компания Nammo установила на беспилотник противотанковый гранатомет М72 и успешно провела первые испытания нового оружия.

Сообщается, что для тестирования был взят обычный коммерческий квадрокоптер, на котором в вертикальном положении закрепили легкий противотанковый гранатомет калибра 66 мм. В оборонной компании отмечают, что такое оружие способно действовать роем.

«Вооруженный дрон завис над мишенью — старым микроавтобусом, и поразил его первым выстрелом. У автомобиля эффектно отлетела крыша», — говорится в комментарии к видео.

Поставив гранатомет на беспилотный летательный аппарат, норвежские военные планируют значительно увеличить дальность применения маломощного РПГ и расширить его возможности, атакуя бронетехнику потенциального противника в верхнюю проекцию, которая наименее защищена. M72 LAW представляет собой американский противотанковый гранатомет, который применялся во времена войны во Вьетнаме. Он выпускается до сих пор и по-прежнему стоит на вооружении ряда стран.

Ранее специалисты американской компании General Atomics Aeronautical Systems презентовали новый беспилотный летательный аппарат Mojave военного назначения.

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