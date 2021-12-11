Армия Эфиопии выбила сепаратистов из города Дэссе

Аддис-Абеба, 11 декабря. Население Дэссе поблагодарило бойцов правительственной армии за освобождение города. Ролик, на котором видно, как народ горячо приветствует колонну военнослужащих, опубликовал портал Ethiopia Map.

Запись демонстрирует прохождение первого автомобиля конвоя федеральных войск по улицам освобожденного населенного пункта. Люди приветствовали машины свистом и аплодисментами. Они размахивали флагами страны и другой национальной атрибутикой.

Video of civilians celebrating the recapture of Dessie. pic.twitter.com/P9tBgyNRhm — Ethiopia Map (@MapEthiopia) December 7, 2021

Гражданские выразили благодарность военным за освобождение Дэссе от сепаратистов «Народного фронта освобождения Тыграя» и других групп радикалов. Эфиопы также пожелали бойцам успехов в дальнейшей очистке территории государства от боевиков.

Ранее премьер-министр Абий Ахмед в своем Twitter-аккаунте сообщил об успешном завершении первого этапа операции, направленной на ликвидацию угрозы со стороны НФОТ. После бегства членов бандформирований из ряда городов штата Амхара глава правительства покинул фронт и временно вернулся в столицу.

По его словам, армия будет сражаться до тех пор, пока радикалы не выдохнутся и не откажутся от пути ненависти в пользу мирной жизни.