Армия Эфиопии выбила сепаратистов из города Дэссе

Аддис-Абеба, 11 декабря. Население Дэссе поблагодарило бойцов правительственной армии за освобождение города. Ролик, на котором видно, как народ горячо приветствует колонну военнослужащих, опубликовал портал Ethiopia Map.

Запись демонстрирует прохождение первого автомобиля конвоя федеральных войск по улицам освобожденного населенного пункта. Люди приветствовали машины свистом и аплодисментами. Они размахивали флагами страны и другой национальной атрибутикой.

Video of civilians celebrating the recapture of Dessie. pic.twitter.com/P9tBgyNRhm