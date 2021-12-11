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L'Antidiplomatico: истребители F-35 станут металлоломом при попытке нарушить границы РФ

Армия
L'Antidiplomatico: истребители F-35 станут металлоломом при попытке нарушить границы РФ
pixabay.com

Рим, 11 декабря. Американские истребители пятого поколения F-35 не способны нанести значимого ущерба РФ в случае открытого конфликта между российской армией и странами НАТО.

Самолеты F-35 создавались по технологии «стелс», но они прекрасно различимы для российских радаров и систем ПВО, пишут эксперты итальянского издания L'Antidiplomatico. Пересказ публикации представлен «ПолитРоссией».

Вооруженным силам РФ даже не придется использовать против истребителей F-35 свои дальнобойные и мощные зенитно-ракетные комплексы, полагают итальянские аналитики. Самолеты американского производства станут «легкими мишенями» для систем РЭБ российской армии

«Пилоты американских F-35 все чаще жалуются на проблемы со связью и сбои в работе бортовых систем по мере приближения к границам России», — рассказали авторы L'Antidiplomatico.

По их мнению, российские системы радиоэлектронной борьбы являются лучшим оружием против истребителей F-35, так как способны «поджарить чувствительное оборудование» боевых самолетов американского производства. При попытке нарушить границы РФ эскадрильи F-35 станут грудами бесполезного металлолома, резюмировали эксперты из Италии.

Ранее российские эксперты назвали главные уязвимости истребителя F-35 и отметили его завышенную стоимость при поставках союзникам и партнерам США.

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Все новости / Армия / L'Antidiplomatico: истребители F-35 станут металлоломом при попытке нарушить границы РФ
РЭБ россия истребители f-35
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