Эфиопская диаспора в США призвала Белый дом отказаться от давления на Аддис-Абебу

Вашингтон, 11 декабря. Проживающие на территории Соединенных Штатов эфиопы в рамках движения #NOMORE провели в Вашингтоне демонстрацию против вмешательства американской администрации во внутренние дела африканской страны. Об этом сообщило издание EBC News.

Как стало известно, протестующие собрались перед зданиями Конгресса и Государственного департамента США. По оценкам журналистов выразить недовольство внешней политикой Белого дома пришло несколько сотен выходцев с Черного континента. Они принесли с собой флаги, плакаты, значки и другую национальную атрибутику.

ኢትዮጵያዊን እና የኢትዮጵያዊያን ወዳጆች ከአሜሪካ የተለያዩ ግዛቶች ተጠራርተው በዲሲ ተሰባስበው አሜሪካ በኢትዮጵያ የውስጥ ጉዳይ የምታደርገውን ጣልቃ ገብነትና ለህወሓት የሽብር ቡድን የምታደርገውን ድጋፍ‘#Nomore’በሚል አውግዘዋል፡፡ pic.twitter.com/qmnAtVi1lD — EBC News (@ebczena) December 11, 2021

Основными лозунгами, которые скандировали участники акции, были: «Джо Байден, руки прочь от Эфиопии», «Прекратите поддерживать НФОТ», «Администрация Байдена должна уважать выбор народа Эфиопии». Кроме того, люди требовали немедленного снятия санкций с Аддис-Абебы и отказа от дальнейших ограничительных мер.

Ранее мероприятия в рамках движения #NOMORE проводились в столицах Южно-Африканской Республики и Франции. Члены диаспоры призывали страны коллективного Запада прекратить вмешиваться во внутренние дела государств Черного континента и завершить дезинформационную кампанию в СМИ, направленную на дестабилизацию обстановки в регионе.