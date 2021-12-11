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Эфиопская диаспора в США призвала Белый дом отказаться от давления на Аддис-Абебу

Весь мир
Эфиопская диаспора в США призвала Белый дом отказаться от давления на Аддис-Абебу
state.gov  /  U.S. Department of State

Вашингтон, 11 декабря. Проживающие на территории Соединенных Штатов эфиопы в рамках движения #NOMORE провели в Вашингтоне демонстрацию против вмешательства американской администрации во внутренние дела африканской страны. Об этом сообщило издание EBC News.

Как стало известно, протестующие собрались перед зданиями Конгресса и Государственного департамента США. По оценкам журналистов выразить недовольство внешней политикой Белого дома пришло несколько сотен выходцев с Черного континента. Они принесли с собой флаги, плакаты, значки и другую национальную атрибутику.

Основными лозунгами, которые скандировали участники акции, были: «Джо Байден, руки прочь от Эфиопии», «Прекратите поддерживать НФОТ», «Администрация Байдена должна уважать выбор народа Эфиопии». Кроме того, люди требовали немедленного снятия санкций с Аддис-Абебы и отказа от дальнейших ограничительных мер.

Ранее мероприятия в рамках движения #NOMORE проводились в столицах Южно-Африканской Республики и Франции. Члены диаспоры призывали страны коллективного Запада прекратить вмешиваться во внутренние дела государств Черного континента и завершить дезинформационную кампанию в СМИ, направленную на дестабилизацию обстановки в регионе.

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сша африка митинг эфиопия демонстрация вмешательство
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