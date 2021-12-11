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Первый в мире «мобильный» капсульный отель открылся посреди пустыни Горафе

Общество

Капсульный смарт-отель представляет собой футуристическое здание с уникальными условиями проживания. Дом можно установить где угодно, он не требует фундамента, а при демонтаже не оставляет следов в рельефе почвы.

«Мы постарались реализовать концепцию полностью экологичного, так сказать, гуманного туризма. Этим проектом мы старались показать, что можем колонизировать любую местность, а это важная задача для автономного туризма», — рассказала менеджер отеля Анна.

Кабина для проживания оборудована всеми необходимыми системами для утилизации воды за счет конденсации влажности окружающей атмосферы. Электричество вырабатывается от солнечной энергии, а в пасмурную погоду заряда батарей хватит на четыре дня.

«Наш отель оборудован искусственным интеллектом. Он может сам контролировать и принимать нужные решения. От настройки коммуникации до контроля ресурсов и солнечной энергии», — пояснила Анна.

Уникальный проект планируют популяризировать и внедрить повсеместно. По мнению разработчиков, автономный смарт-отель способен кардинально изменить туристическую индустрию не только в Испании, но и по всему миру. 

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