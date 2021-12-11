Астрологи назвали знаки китайского гороскопа, которых ждет финансовый рай с 15 декабря

, 11 декабря. Традиционно начать жизнь с чистого листа планируют с нового года, однако астрологи назвали три знака китайского гороскопа, которых удача ждет во второй половине декабря.

Внезапно возникшее материальное благополучие позволит исполнить мечты и решить накопившиеся проблемы. Рожденные в год Крысы уже 13 декабря ощутят усиление финансового потока. Во второй половине декабря для них наступит период, когда их плодотворный труд будет по достоинству оценен. Осуществление планов можно начинать уже с понедельника, денег хватит на все.

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Прямолинейность и честность людей, рожденных в год Лошади часто приводит к проблемам, начало месяца подтвердило сей факт. Однако с 13 декабря ситуация резко изменится, представителям этого знака китайского гороскопа улыбнется финансовая удача — им могут предложить деловой контракт или выгодную работу.

Люди, рожденные в год Овцы в последние две недели декабря могут значительно продвинуться по карьерной лестнице и получить богатство. Доходы будут расти в геометрической прогрессии благодаря случайностям с благоприятным исходом.

На смену Белому Металлическому Быку приходит Черный или Голубой Водный Тигр. Астрологи составили предсказания для каждого знака китайского гороскопа на 2022 год.