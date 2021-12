Российский ФБР разбирается в деле о гибели мужчины в британской тюрьме

Милтон-Кинс, 11 декабря. Российский правозащитный Фонд борьбы с репрессиями приступил к изучению материалов дела о смерти 29-летнего гражданина Великобритании Марка Калверхауса, который погиб во время незаконного заключения в тюрьме.

Сообщается, что 23 апреля 2019 года сотрудники тюрьмы Вудхилл обнаружили Калверхауса без сознания в тюремном изоляторе, куда он был помещен часом ранее из-за драки с другим заключенным. Администрация прибегла к такому шагу, невзирая на то, что Марк должен был находиться под постоянным наблюдением по причине суицидальных наклонностей.

Расследование, проведенное офисом коронера, выявило серьезные нарушения, которые были допущены сотрудниками исправительного учреждения в отношении погибшего. Было установлено, что на момент своей смерти, которая была признана самоубийством, Калверхаус не должен был находиться в тюрьме.

A coroner has called for an urgent review following the suicide of a prisoner, Mark Culverhouse, who was detained unlawfully after his release was delayed by a bank holiday.https://t.co/SYgAS9rhJx