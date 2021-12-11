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Российский ФБР разбирается в деле о гибели мужчины в британской тюрьме

Весь мир
Российский ФБР разбирается в деле о гибели мужчины в британской тюрьме
PrScr fondfbr.ru  / 

Милтон-Кинс, 11 декабря. Российский правозащитный Фонд борьбы с репрессиями приступил к изучению материалов дела о смерти 29-летнего гражданина Великобритании Марка Калверхауса, который погиб во время незаконного заключения в тюрьме.

Сообщается, что 23 апреля 2019 года сотрудники тюрьмы Вудхилл обнаружили Калверхауса без сознания в тюремном изоляторе, куда он был помещен часом ранее из-за драки с другим заключенным. Администрация прибегла к такому шагу, невзирая на то, что Марк должен был находиться под постоянным наблюдением по причине суицидальных наклонностей.

Расследование, проведенное офисом коронера, выявило серьезные нарушения, которые были допущены сотрудниками исправительного учреждения в отношении погибшего. Было установлено, что на момент своей смерти, которая была признана самоубийством, Калверхаус не должен был находиться в тюрьме.

Заместитель омбудсмена по вопросам тюрем и пробации Элизабет Муди заявила, что заключенный Калверхаус должен был быть освобожден из заключения до 18 апреля, когда его вернули в тюрьму Вудхилл из-за угроз причинить себе вред. По ее словам, администрация исправительного учреждения проявила халатность при рассмотрении его дела и не учла срок, который Калверхаус провел в предварительном заключении. Кроме того, из-за пасхальных праздников Марк провел в заключении дополнительные несколько дней, и эта задержка стала в итоге фатальной.

«Мистер Калверхаус покончил с собой в то время, когда он не должен был находиться в тюрьме. Мы обеспокоены тем, что это могло произойти, даже несмотря на то, что сотрудники следовали установленным процедурам», — говорится в заявлении Муди.

К такому же выводу пришел и Том Осборн — главный коронер города Милтон-Кинс, где располагается исправительное учреждение.

«Я считаю, что существовала четкая связь между его незаконным задержанием и его смертью. Чтобы предотвратить подобные смерти в будущем, я считаю, что требуется срочный пересмотр, и изменение существующей системы, чтобы гарантировать, что расчет даты освобождения производится до принятия решения об отзыве», — заявил он.

Инициативная группа фонда борьбы с репрессиями, который был создан при поддержке известного бизнесмена Евгения Пригожина, считает, что Марк Калверхаус стал жертвой полицейского произвола. Правозащитники обратились к правительству Великобритании, а также к руководству ведомств, в подчинении которых находится тюрьма Вудхилл с требованием дать надлежащую оценку действиям сотрудников исправительного учреждения, которые стали причиной его смерти. В фонде отмечают необходимость бороться с полицейской жестокостью во всем мире и готовы предоставить родным погибшего необходимую правовую и информационную поддержку для восстановления справедливости.

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великобритания фбр полицейский произвол
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