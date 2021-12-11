Военнослужащие Народной милиции ДНР обезвредили беспилотник ВСУ в Донбассе

Донецк, 11 декабря. Защитники ДНР обнаружили и принудительно посадили беспилотник типа Valkyrie, принадлежащий Вооруженным силам Украины (ВСУ). Об этом сообщил замначальника управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.

В оборонном ведомстве Донецкой Народной Республики предполагают, что при помощи беспилотников украинские силовики вели разведку и собирали данные для ведения огня.

«Вчера подразделения РЭБ и ПВО Народной милиции предотвратили еще один террористический акт, готовившийся украинскими силовиками в отношении жителей Донбасса», — заявил Басурин.

По его словам, защитники ДНР применили станцию радиоэлектронного подавления Terrikon M2N в районе поселка шахты «Октябрьская» в Донецке, после чего беспилотник типа Valkyrie был принудительно посажен и обезврежен.

Ранее Народная милиция ЛНР обвинила украинских силовиков в попытках заглушить сигнал беспилотника ОБСЕ в районе села Орехово в Донбассе.