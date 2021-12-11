«Теряет свою неповторимую красоту»: гости Петербурга в шоке от количества снега в центре города

Жители Санкт-Петербурга уже привыкли, что зима в город приходит «неожиданно» и коммунальные службы начинают разгребать декабрьские сугробы только в марте. Жаловаться некому: губернатор давно открестился от этой проблемы, поэтому для горожан борьба со снегом — повод для шуток, нежели благодарности коммунальщикам.

Если петербуржцы привыкли к метровым сугробам, то туристы, которые приехали в город на Неве, — нет. Гости Северной столицы не могут сделать красивые фотографии на фоне достопримечательностей из-за метровых сугробов, которые закрывают исторические здания и памятники. А гололед и смертельно опасные сосульки на каждом шагу угрожают здоровью туристов.

«Первый раз в Петербурге. Если честно, представляла себе Северную столицу по-другому. Мало того что ходить по улицам неудобно, небезопасно, так еще и центр города выглядит не так, как на красивых картинках: все в сугробах, жиже, грязи — я запачкала свое пальто любимое. Хотела фотки красивые — так там на заднем фоне одни сугробы, грязные кучи снега. Испортилось впечатление от Санкт-Петербурга, обидно. Власти, видимо, не справляются. Куда только смотрят?!» — рассказала ФАН гостья Петербурга Елена.

Невские Новости / Дарья Зуева

Петербург называют одним из самых красивых и привлекательных для туристов городов, а также второй столицей России. Однако в руках безответственных коммунальщиков красота превратилась в тыкву, а туристы, которые впервые приехали посмотреть на город, больше не хотят сюда возвращаться. Петербуржцы винят в этом власть, которой абсолютно все равно, как выглядит центр культурной столицы.

«Куда же смотрит губернатор и администрация на такую «уборку» снега? Почему не вывозят эти грязные кучи снега? Петербург теряет свою неповторимую красоту от наплевательского отношения коммунальщиков к его облику!» — написала жительница города.

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Возможно, спасти ситуацию могла бы новогодняя елка на Дворцовой площади, но и ее вид ужаснул горожан и гостей города на Неве.

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Губернатор Александр Беглов решил никак не комментировать жалобы граждан и по сей день не может повлиять на работу коммунальщиков. А петербуржцы продолжают массово жаловаться в Сети, что ни на улице, ни во дворах дороги даже песком не посыпаны.