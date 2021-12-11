New York Post: Байден совершил ошибку после разговора с «российским силачом» Путиным

Вашингтон, 11 декабря. Президент России Владимир Путин использует слабости своего американского коллеги Джо Байдена и оборачивает их на пользу Москвы, считают журналисты издания New York Post.

В статье американского издания сказано, что хозяин Белого дома не сумел добиться результатов для Соединенных Штатов во время переговоров с «российским силачом» Владимиром Путиным, передает «ПолитРоссия».

«Байден выступил с суровыми предупреждениями о санкциях, которые накануне широко освещались в американской прессе. Путин был осведомлен об этих предупреждениях заранее, — говорится в статье. — Так что саммит был, по сути, просто состязанием в мастерстве. И Путин его выиграл», — подчеркнули журналисты.

kremlin.ru / Администрация Президента РФ

Авторы статьи обратили внимание на «ужасную ошибку», которую допустил Байден после разговора с российским лидером. Глава Белого дома публично объявил, что Вашингтон не собирается отправлять военнослужащих на Украину для противостояния России.

«Вооруженный конфликт с Россией из-за Украины, которая не является членом НАТО, безусловно, плохая идея для США. Однако Байден отказался от ценного инструмента — стратегической двусмысленности», — заключили аналитики.

Американский сенатор Тед Круз ранее заявил о слабости Байдена перед Россией и Китаем. По его словам, политика главы Белого дома может привести к катастрофе для США.